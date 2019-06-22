× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/22-06-2019-pribezhavshij-k-putinu-lukashenko-perepugal-narod-.html" target="_blank">Прибежавший к Путину Лукашенко перепугал народ </a> - Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что лидеры России и Белоруссии говорят об интеграции на одном языке. Известие об улучшении отношений двух стран украинцы восприняли как тревожный сигнал.