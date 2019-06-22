Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля 2019 года авиакомпаниям РФ запрещено осуществлять воздушные перевозки граждан из РФ на территорию Грузии. Также он поручил правительству принять меры по обеспечению возвращения россиян, находящихся на территории Грузии.

Российским авиакомпаниям временно запрещено летать в Грузию. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.В тексте указа говорится, что с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан из РФ на территорию Грузии, передает "Россия 24". Указ принят в целях обеспечения национальной безопасности страны, защиты россиян от преступных и иных противоправных действий.Также президент поручил правительству принять меры по обеспечению возвращения россиян, находящихся на территории Грузии, а также их багажа. Отдельно МИД РФ поручено обеспечить координацию действий с грузинскими властями при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности россиян. Туристическим компаниям рекомендовано воздерживаться от продажи туров в Грузию.Накануне вечером в Грузии начались беспорядки. Во время столкновений с полицией пострадали 240 человек, в том числе журналисты. Полиция задержала более 300 человек. Грузинские власти обвинили в случившемся Россию. Президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала, что "Россия — наш враг и оккупант​​​".