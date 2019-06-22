Женская сборная России по фехтованию на рапирах завоевала золото в командном турнире на чемпионате Европы, который проходит в немецком Дюссельдорфе.

Женская сборная России по фехтованию на рапирах завоевала золото в командном турнире на чемпионате Европы, который проходит в немецком Дюссельдорфе.В финале россиянки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Анастасия Иванова и Аделина Загидуллина обыграли представительниц Франции со счетом 45:32. В матче за третье место Италия переиграла Германию – 45:36.Для сборной России эта медаль стала восьмой на чемпионате Европы. Ранее спортсмены из России завоевали три золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Стоит отметить, что российские рапиристки завоевали медаль чемпионата Европы в командных соревнованиях в шестой раз подряд.