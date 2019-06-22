Мужская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала золото в командном турнире на чемпионате Европы, который проходит в немецком Дюссельдорфе.

Мужская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала золото в командном турнире на чемпионате Европы, который проходит в немецком Дюссельдорфе.Россияне Павел Сухов, Никита Глазков, Сергей Бида и Сергей Ходос в финале одержали победу над спортсменами из Дании со счетом 31:30. В противостоянии за третье место сборная Венгрии переиграла команду Эстонии – 36:25.Для сборной России эта медаль стала седьмой на чемпионате Европы. Ранее спортсмены из России завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Стоит отметить, что российские шпажисты в третий раз подряд стали чемпионами Европы в командных соревнованиях.