В рамках товарищеского матча петербургский Зенит разгромил инсбрукский Ваккер со счетом 6:1. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак поделился впечатлениями от победы над австрийской командой.

В рамках товарищеского матча петербургский "Зенит" разгромил инсбрукский "Ваккер" со счетом 6:1. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак поделился впечатлениями от победы над австрийской командой."Побеждать всегда приятно, но мы знаем какие у нас задачи: результат не стоит на первом месте, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита". – Кому-то из игроков нужно прочувствовать игровой ритм, кому-то – добирать функциональное состояние. Тренерам необходимо проверить какие-то связки и дать возможность всем в равной степени дать набрать игровую форму для того, чтобы готовиться к сезону".Напомним, следующий матч "сине-бело-голубые" проведут во вторник, 25 июня. Соперником "Зенита" станет болгарский "Левски".