В канадском Кембридже (провинция Онтарио) слон атаковал смотрителя зоопарка. Мужчина получил серьезные ранения и был доставлен в больницу с помощью вертолета.

В канадском Кембридже (провинция Онтарио) слон атаковал смотрителя зоопарка. Мужчина получил серьезные ранения и был доставлен в больницу с помощью вертолета. Расследованием ЧП займутся сотрудники министерства труда. Неизвестно, почему слон атаковал человека, однако это не первый подобный инцидент в данном зоопарке.Так, в 1989 году в этом же зоопарке подрались два слона. Работник, попытавшийся остановить их, погиб. В 1992 году два слона напали на смотрителя во время ежедневного шоу. Мужчина получил перелом ноги, передает ТАСС.