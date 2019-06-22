Горящие свечи сотрудники и ветераны столичного Главка оставили на ступеньках вечного огня на Поклонной горе как символ всенародной признательности всем, кто выстоял и победил в борьбе с фашистскими захватчиками...

В преддверии дня памяти и скорби на площади возле Музея Победы на Поклонной горе прошла ежегодная акция «Свеча памяти», которая собрала сотни сотрудников и ветеранов органов внутренних дел.Вместе с личным составом московской полиции, держа в руках зажжённые свечи, заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец отметил, что необходимо сохранить память об этом подвиге, беззаветной любви к своему Отечеству и передать это другому поколению: «Наш долг помнить и чтить героев, они самоотверженно ковали победу на фронте и в тылу, навсегда в наших сердцах останется память о героях советского союза».Участник Великой Отечественной войны старшина милиции в отставке Михаил Игнатьевич Сабанин, обращаясь к собравшимся, сказал: «Акция памяти важна! Мы, участники войны, уходим, а вы должны служить честно и добросовестно в рядах нашей полиции, защищать нашу Россию!»Горящие свечи сотрудники и ветераны столичного Главка оставили на ступеньках вечного огня на Поклонной горе как символ всенародной признательности всем, кто выстоял и победил в борьбе с фашистскими захватчиками.В завершении мероприятия все присутствующие почтили минутой молчания память тех, кто был верным присяге и своей Родине до последних секунд своей жизни.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве