В ночь с 21 на 22 июня биткоин преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Это произошло впервые с мая 2018 года. В 6:42 по времени Москвы биткоин стоил в среднем 10,73 тысячи долларов (данные по 20 биржам).

В ночь с 21 на 22 июня биткоин преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Это произошло впервые с мая 2018 года. В 6:42 по времени Москвы биткоин стоил в среднем 10,73 тысячи долларов (данные по 20 биржам). На бирже Binance его стоимость достигала 10,74 тысячи долларов, передает РИА Новости.Эксперты считают, что стоимость биткоина могла подняться из-за планов Facebook запустить собственную криптовалюту Libra. Прямых официальных обменных шлюзов между биткоином и Libra не будет, однако новая криптовалюта может ощутимо укрепить экономику, говорят аналитики.