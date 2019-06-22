Дочь Алсу продемонстрировала вокальные способности в новом ролике в Instagram. Пока подписчики восхищались талантом юной исполнительницы и отправляли ей множество хвалебных отзывов, читатели Дни.ру высказали свое беспристрастное мнение о голосе девочки.

Дочь Алсу продемонстрировала вокальные способности в новом ролике в Instagram. Пока подписчики восхищались талантом юной исполнительницы и отправляли ей множество хвалебных отзывов, читатели "Дни.ру" высказали свое беспристрастное мнение о голосе девочки.На видеозаписи, опубликованной в микроблоге, Микелла Абрамова исполняет отрывки из популярных композиций зарубежных исполнительниц Адель, Билли Эйлиш и Арианы Гранде. Девочка поинтересовалась у поклонников, чья музыка ей подходит больше всего.В комментариях к посту пользователи оставляли положительные комментарии. Они похвалили дочь Алсу и пожелали ей успехов в творчестве. "Голос – мощь!", "Для меня она победитель!", "Ты такая классная! Всегда иди к своей цели и никогда не сдавайся!", – написали восхищенные подписчики.Читатели "Дни.ру" не согласились с мнением поклонников девочки. По их мнению,не обладает выдающимся вокалом. "Талантом тут и не пахнет", "Поет плохонько и заурядненько", "Невозможно слушать, посредственная игра на фортепиано", – делились мыслями комментаторы. Один из пользователей уверен, что родители певицы могли заплатить за положительные отзывы. "Деньги дали, поэтому напишем все, что угодно", – подчеркнул он.Напомним, что скандал вокруг дочери Алсу разгорелся после объявления итогов голосования в финале шоу "Голос.Дети". Микелла Абрамова заняла первое место, набрав рекордное количество очков. Многие зрители, в том числе и звезды шоу-бизнеса, не согласились с результатами проекта. Они призвали организаторов конкурса перепроверить итоги.