Российская актриса отправилась на отдых в Испанию. Фотографии из отпуска знаменитость разместила в социальной сети. Многие поклонники обратили внимание, что Светлана Ходченкова стала выглядеть слишком худой.

Российская актриса отправилась на отдых в Испанию. Фотографии из отпуска знаменитость разместила в социальной сети. Многие поклонники обратили внимание, что Светлана Ходченкова стала выглядеть слишком худой.Накануне артистка разместила в личном микроблоге Instagram коллаж из семи черно-белых фотографий. На снимках Светлана Ходченкова позирует в белой рубашке и очках возле стены. "Из Барселоны с любовью", – подписала кадр звезда.Материал дополняется.