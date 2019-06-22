Дональд Трамп считает, что в случае войны с США Иран столкнется с невиданными доселе разрушениями. При этом американский президент признается, что не хотел бы такого развития событий.

Дональд Трамп считает, что в случае войны с США Иран столкнется с "невиданными доселе разрушениями". При этом американский президент признается, что не хотел бы такого развития событий.Ранее сообщалось, что иранские военные у входа в Персидский залив сбили нарушивший воздушное пространство страны беспилотник США, напоминает РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США настаивает, что беспилотник был сбит в международном воздушном пространстве, над Ормузским заливом. США были готовы нанести удар по Ирану, однако буквально за 10 минут до атаки Трамп отменил ее.Он сообщил, что сделал это, как только узнал, что удар повлечет за собой крупные жертвы среди населения Ирана.