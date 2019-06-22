В Грузии, по предварительным оценкам находятся не более пяти тысяч организованных туристов из России.

В Грузии, по предварительным оценкам находятся не более пяти тысяч организованных туристов из России.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.Она подчеркнула, что до 8 июля большинство туристов вернутся в Россию в запланированные сроки, а новые не поедут. Тюрина отметила, что оставшихся в Грузии россиян будут рассаживать на вылет на ближайшие даты, чтобы до 8 июля завершить вывоз.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещено летать в Грузию, а отечественным операторам и турагентам предписано воздержаться от организации туризма в эту страну.Данная мера предпринята после того, как 20 июня в Тбилиси начались беспорядки, связанные с пребыванием в Грузии российской делегацией во главе с депутатом Госдумы РФ Сергеем Гавриловым на Межпарламентской ассамблее православия.Во время столкновений с полицией пострадали 240 человек, в том числе журналисты. Полиция задержала более 300 человек. Грузинские власти обвинили в случившемся РФ, а президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что "Россия — наш враг и оккупант​​​".