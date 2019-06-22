В захламленной квартире на северо-востоке Москвы найдены две девочки 7 и 8 лет. Их держали в антисанитарных условиях и не воспитывали. Полиция передала их медикам.

В захламленной квартире на северо-востоке Москвы найдены двое детей.Сотрудники полиции передали медикам двух девочек 7 и 8 лет, которых держали в антисанитарных условиях в квартире и не воспитывали. Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова, в настоящее время проводится доследственная проверка.В свою очередь уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что информация о найденных девочках проверяется."Двоих детей, играющих на грязных тряпках, выявили в Москве. Мы проверяем всю информацию, выясняем детали", — написала Кузнецова в своем профиле в Instagram.