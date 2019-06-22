Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что не может пока вкладывать значительные средства в восстановление инфраструктуры в Донбассе. Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что олигарх Коломойский будет вкладывать большие суммы в развитие инфраструктуры Донбасса, но якобы он об этом еще не знает.

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что не может пока вкладывать значительные средства в восстановление инфраструктуры в Донбассе.Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с бизнес-сообществом в Киеве говорил, что олигарх Коломойский будет вкладывать большие суммы в развитие инфраструктуры Донбасса, но якобы он об этом еще не знает.Сам Коломойский прокомментировал заявление Зеленского следующими словами: "На остаток от двадцати тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек или два". Также олигарх отметил, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса, сообщает РИА Новости.Суд в Британии ранее ограничил расходы Коломойского по иску "ПриватБанка". Бизнесмену разрешается тратить на повседневную жизнь двадцать тысяч фунтов в неделю.Игорь Коломойский считается одним из самых богатых людей на Украине. Его состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов.В России в отношении Коломойского возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.