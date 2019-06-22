Московская жара вмешалась даже в расписание пригородных электричек. Так, пассажиры Горьковского направления всю неделю жалуются на опоздания поездов. В вечерние часы пик составы прибывают на 40 минут позже обычного. На платформах от количества людей просто не продохнуть. При чем здесь погода?

Московская жара вмешалась даже в расписание пригородных электричек. Так, пассажиры Горьковского направления всю неделю жалуются на опоздания поездов. В вечерние часы пик составы прибывают на 40 минут позже обычного. На платформах от количества людей просто не продохнуть. При чем здесь погода?Курский вокзал. Электрички Горьковского направления. Пассажиры готовятся к поездке, как к тяжелому испытанию: бутылка воды, веер, таблетки от сердца — минимальный набор для выживания.Надежда на то, что на ходу вагон обдует ветер из открытых окон, не сбывается, температура растет с каждой минутой. Оказывается, проблема в конструкции новых — безопасных — форточек.- В старых вагонах форточки открывались полностью, а в этих вагонах открываются чуть-чуть. Это ничего не дает, это гораздо хуже.- У меня два раза был удар тепловой!На термометре более 43 градусов. Конечно, длительное пребывание в вагоне при такой температуре для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, детей и животных может быть просто опасным для жизни.Если на других направлениях ходят электропоезда класса "стандарт плюс" — с кондиционерами, то на Горьковском их просто нет. Хочешь ехать — терпи! Обмороки и сердечные приступы — не редкость.- Один раз я даже стал свидетелем того, что человек умер. Его уже из электрички достали и полицейский сказал, что человек умер из-за жары. Сердце не выдержало.Вот и получается, что спасение пассажиров от духоты — дело рук самих пассажиров.Приспособление для удерживания дверей, конечно, — это незаконно абсолютно. Но хоть какое-то освежение в тамбуре!Но это крайне опасно: бывает, люди выпадают из открытых дверей, и машинист по инструкции обязан немедленно остановить поезд.- Почему двери держите?- Жарко, дышать нечем!- А вы знаете, что машинист не имеет права ехать, пока двери открыты?- Тут народ теряет сознание!Патовая ситуация. Электричка стоит, расписание срывается по всему направлению.- Автоматические двери отпустите!Сейчас кондиционерами оборудовано менее трети из 400 пригородных поездов Московского узла. На 2019 год запланирована покупка 90 новых составов. Так что реально проблема может быть решена в течение трех-четырех лет.