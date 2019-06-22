Полицейские организовали для младших школьников квест-игру «Безопасность на воде».

21 июня текущего года сотрудники отдела по делам несовершеннолетних Управления МВД России по г. Владимиру совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Владимирской области и педагогами школы № 25 организовали квест-игру «Безопасность на воде» для учащихся младших классов, отдыхающих в пришкольном лагере.Перед началом игры полицейские рассказали ребятам о мерах предосторожности вблизи водоемов, напомнив, насколько опасны могут быть игры в тех местах, откуда можно упасть в воду, и как небезопасно купаться в местах, не предназначенных для плавания.После инструктажа ребятам предложили принять участие в командной квест-игре: мальчишки и девчонки отгадывали загадки, собирали пазлы, преодолевали импровизированные водные препятствия. В завершение мероприятия все участники отметили его пользу и пожелали непременно встретиться вновь