В Россию пришла жара, а вместе с ней лесные пожары. Леса горят на Камчатке, в Рязанской и Брянской областях. Пожарные рекомендуют местным жителям не выбираться в эти дни на природу. И уж чего точно не стоит делать на жаре — так это пользоваться новым продуктом. Называется он газированная водка.

В Россию пришла жара, а вместе с ней лесные пожары. Леса горят на Камчатке, в Рязанской и Брянской областях. Пожарные рекомендуют местным жителям не выбираться в эти дни на природу. И уж чего точно не стоит делать на жаре — так это пользоваться новым продуктом. Называется он газированная водка. Впрочем, и в плохую погоду к такому напитку нужно относиться с крайней осторожностью.— Что это у вас тут продается? Откуда это у вас?— Привезли торговые представители.Небольшой магазин в самом центре Москвы, на прилавках подозрительные алюминиевые баночки. Это не "блейзеры" и не лимонад, а новый продукт — газированная водка.— А кто покупает?— Ну, у нас есть постоянные покупатели.На баночках есть даже акцизные марки. Но врачи опасаются. Газированный спирт — настоящий яд. Именно газы помогают быстрее всасываться алкоголю в кровь и повреждают не только печень, а в первую очередь человеческий мозг."Произойдет потенцирование эффекта. Реакция, может, и не пойдет быстрее, но произойдет полное повреждение организма. Спирт как с газированной водой, так и без газированной воды очень опасен", — говорит врач-терапевт Ирина Мурадян.На проходной Нижнеломовского ликеро-водочного завода нашей съемочной группе и вовсе пояснили, что загадочное пойло под названием "Золотой петушок" здесь не разливают.— У нас такую не льют.— Ну как же, вот тут адрес написан.— Раньше лили, а сейчас не льют.Сама упаковка служит настоящей психологической уловкой. Объем 0,25 литра. И если открыть алюминиевую баночку один раз, то закрыть ее уже невозможно. Выпивать нужно за один раз. И в том числе именно поэтому редакция не рекомендует к употреблению этот псевдопродукт.