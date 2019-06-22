Решение президента России Владимира Путина о приостановке пассажирского авиасообщения с Грузией направлено на защиту наших граждан от насилия на территории кавказской республики. Об этом в комментарии парламентским журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Решение президента России Владимира Путина о приостановке пассажирского авиасообщения с Грузией направлено на защиту наших граждан от насилия на территории кавказской республики. Об этом в комментарии парламентским журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Экстремистские силы, опираясь на радикалов, пытаются захватить власть в Грузии, используют антироссийскую и русофобскую риторику, отметил председатель нижней палаты. "Такие действия неприемлемы и наносят ущерб отношениям наших народов", – подчеркнул он.Володин напомнил, что население Грузии – 3,7 миллиона человек, при этом в прошлом году республику посетило два миллиона туристов из России, что принесло в бюджет кавказской страны 3,5 миллиарда долларов. "Что составляет примерно 10% ВВП Грузии", – уточнил спикер Госдумы.Тех, кто участвует в провокациях, Володин призвал задуматься о том, что они в первую очередь наносится ущерб самим гражданам Грузии, их бизнесу.По словам председателя нижней палаты, необходимо сделать все возможное для безопасности россиян, собирающихся на отдых. Нельзя развивать и стимулировать туризм, если грузинская сторона не способна гарантировать безопасность, подчеркнул Володин."К этому решению мы уже подошли, и оно было бы принято, если бы не действия грузинских радикалов и неспособность руководства Грузии обеспечить законность и правопорядок", – заключил он.Напомним, в четверг, 20 июня, в Тбилиси проходило заседание 26-й Генеральной ассамблеи МАП. В какой-то момент в зал заседаний ворвались радикалы и напали на российскую делегацию. Парламентариям пришлось покинуть здание в сопровождении охраны. После этого в республике начались антироссийские протесты.В связи со сложившийся в Грузии ситуацией президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке полетов российский гражданской авиации в кавказскую республику. Мера будет действовать до стабилизации обстановки в стране.