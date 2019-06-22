Журналистка Ирина Хакамада активно занимается воспитанием солнечной дочери Марии и часто выводит ее на светские мероприятия. Недавно публицист заявила, что ее наследница обладает невероятными способностями.

Журналистка Ирина Хакамада активно занимается воспитанием "солнечной" дочери Марии и часто выводит ее на светские мероприятия. Недавно публицист заявила, что ее наследница обладает невероятными способностями.По словам журналистки, у девочки есть уникальный дар. Мария Сиротинская неосознанно черпает информацию и энергию, которая содержится в окружающих вещах.В качестве примера Ирина Хакамада рассказала о любопытном эпизоде, который произошел с ними во время поездки из Монако в Канны. Мать и дочь попали в пробку по дороге на концерт."Я говорю: "Немного опоздаем, но не пропустишь, не беспокойся". Она нагнулась ко мне с заднего сиденья, выставила вперед обе руки и замолчала. Я не поняла, что произошло, но через пять минут дорога стала свободной", – отметила журналистка в интервью изданию .Сейчас Мария работает секретарем директора гостиницы Hilton. Девочка также играет в театре, ездит на гастроли. В свободное время она посещает уроки хореографии и плавания.21-летняя дочь находит время и на отношения. Так, в прошлом Мария встречалась с молодым человеком по имени Влад. Он тоже родился с синдромом Дауна."Солнечные дети по-другому воспринимают отношения. Они не всегда понимают, в чем смысл брака, сексуальной жизни. Такие, как Маша, особенно хотят дружить – вместе ходить в кино, в гости, ездить куда-то отдыхать", – поделилась журналистка.