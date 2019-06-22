Выступая на III Форуме социальных инноваций регионов, известный американский путешественник и писатель Дэн Бюттнер дал высокую оценку усилиям властей по Москвы по созданию условий для активного долголетия горожан. По мнению экспертов, программа Московское долголетие – одна из лучших практик такого рода в мире.

Выступая на III Форуме социальных инноваций регионов, известный американский путешественник и писатель Дэн Бюттнер дал высокую оценку усилиям властей по Москвы по созданию условий для активного долголетия горожан. По мнению экспертов, программа "Московское долголетие" – одна из лучших практик такого рода в мире.По словам Бюттнера, он посещал парк Лужники 10 лет назад и сегодня. Раньше это место было пустым и безлюдным, но благодаря проактивному подходу и усилиям Москвы там построили велосипедную дорожку, организовали зоны отдыха, танцев, игр для молодежи. "Люди получили возможность полноценного отдыха и с удовольствием выходят из своих машин, чтобы погулять в парке", – цитирует путешественника.Приятно удивлен Бюттнер и столичным здравоохранением. Клиники стали дружелюбными к человеку, теперь это красивые места, где можно сдать анализы, измерить давление, отметил эксперт. "Семена здоровья и долгожительства уже произрастают здесь", – сказал он.В свою очередь международные эксперты из США, Европы и Азии высоко оценили стартовавший в марте 2018 года проект "Московское долголетие". Сейчас в нем участвуют более 160 тысяч москвичей старших возрастов.Во время экскурсии по стенду "Парк долголетия" иностранные эксперты ознакомились с основными направлениями программы, о которых рассказал замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты Москвы Владимир Филиппов. Зарубежные гости посетили уроки по английскому языку, танцам, информационным технологиям и оценили новое направление программы – театральное мастерство.Председатель рабочей группы открытого состава по проблемам старения ООН Мартин Гарсия Моритан назвал "Московское долголетие" "замечательным проектом, который очень важен для людей старшего поколения". Это одна из лучших практик в мире, подчеркнул он и призвал другие страны перенимать опыт Москвы."Московское долголетие" впечатлило и основателя германского проекта "Мост поколений" Хорста Крумбаха. Эксперт признался, что поражен темпами развития проекта и тем, как много в российской столице делается для людей почтенного возраста."Мы хотели бы перенимать опыт Москвы и заинтересованы в том, чтобы внедрять эффективные проекты, которые увидели сегодня на форуме", – подчеркнул Крумбах.В рамках III Форума социальных инноваций на ВДНХ в течение трех дней работал стенд "Парк долголетия". За эти дни для слушателей прошло 109 открытых мастер-классов, в которых приняли участие почти 1,8 тысячи человек. Около 1,5 тысячи человек прошли тест на долголетие и смогли увидеть, как будут выглядеть в старости.Отлично провели время и поклонники спорта. Так, на теннисном столе длился трехчасовой сет, который провела 82-летняя участница "Московского долголетия". А на пленэре посетители нарисовали более 120 картин.На III Форуме социальных инноваций работали около трех тысяч профессиональных участников из 85 российских регионов. В делегации субъектов Федерации вошли представители власти, бизнеса, некоммерческих организаций, научные работники, эксперты. В рамках мероприятия прошло более 60 открытых лекций, встреч, дискуссий и коуч-сессий.