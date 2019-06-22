Между участниками телестройки, как обычно, кипят нешуточные страсти. На сей раз Анастасия Балинская устроила прилюдную казнь другой звезда шоу Дом-2 Анастасии Милославской.

Между участниками телестройки, как обычно,кипят нешуточные страсти. На сей раз Анастасия Балинская устроила прилюдную "казнь"другой звезда шоу "Дом-2" Анастасии Милославской.Балинская пообщалась с парнями, раскритиковав ветреную Милославскую. По ее словам, девушка наставляет своему молодому человеку рога, но не считает это зазорным."Жди Славу, и пусть его рога будут не такими, а вот такими, чтоб Слава шел и не мог вмещаться в дверь", – заявила, активно жестикулируя, блондинка. Видео нового выпуска шоу опубликовал Dom2_reality в Instagram.