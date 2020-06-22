Владимирец хранил в авто почти килограмм наркотиков. Как сообщает транспортная полиция, 23-летнего молодого человека задержали во время операции «Мак». Из личного автомобиля парня

Владимирец хранил в авто почти килограмм наркотиков. Как сообщает транспортная полиция, 23-летнего молодого человека задержали во время операции «Мак». Из личного автомобиля парня изъяли два полимерных пакета синего цвета. В них были фрагменты стеблей растений с листьями и соцветия зеленого цвета с пряным запахом. Исследования установили, что это конопля. Как выяснили правоохранители, вещество владимирец хранил