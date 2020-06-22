22.06.2020

2020-06-22 14:45:03

Активные владимирцы тренируются под открытым небом

Пока спортзалы не открыли, тренироваться можно на открытом воздухе. Владимирские активисты устроили тренировку на берегу озера.

Роман Шохин, член команды организаторов массовых тренировок на открытом воздухе: «Мы с ребятами как-то собирались, тренировались вместе, собирались чаще, чаще, ребята подтягивались новые. Потом появилось железо, потом человек дал еще железо… Решили, в итоге, попробовать что-то более массовое сделать. Привлечь народ к спорту, сагитировать, так сказать, чтобы люди отдыхали по-спортивному, что есть другой отдых, нежели с бутылкой пива».

Такие тренировки на свежем воздухе ребята проводят уже около полугода. В летней сезон решили перебраться на берег озера Семязино. Здесь каждый найдет себе занятие. Для девушек и детей - фитнес, занятие с легкими гантелями и мячом. Для мужчин -силовые тренировки с тяжелым весом и на тренажерах. Так же для всех желающих перетягивание каната и спортивные забавы. Планов у организаторов много, тренировки планируют проводить все лето. Ребята - непрофессиональные спортсмены , но они за здоровый образ жизни, и призывают присоединиться к ним всех желающих.

Елена Савченко, участница открытой тренировки: «Нам очень нравится, мы приходим сюда всей семьей, с детишками - у нас двое. Приходим с подругами, занимаемся девочками, играем с ребятками, смотрим на наших мужчин. Нам очень нравится, мы занимаемся каждую неделю».