15 ДТП, 1 погиб и 18 ранены. Такую аварийную статистику за выходные приводят в ГИБДД области. Около 11 вечера в воскресенье трагедия произошла в Гусь-Хрустальном районе, у населённого пункта

15 ДТП, 1 погиб и 18 ранены. Такую аварийную статистику за выходные приводят в ГИБДД области. Около 11 вечера в воскресенье трагедия произошла в Гусь-Хрустальном районе, у населённого пункта Дудор. На месте происшествия работали экстренные службы. По предварительной информации, водитель 1974 года рождения на иномарке «Датсун он-До» не справился с управлением. В результате машина съехала