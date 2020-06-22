Владимирская область присоединилась к Всероссийской минуте молчания. В этом году 22-го июня такая акция памяти была объявлена впервые. Минуту молчания провели в 12 часов 15 минут по

Владимирская область присоединилась к Всероссийской минуте молчания. В этом году 22-го июня такая акция памяти была объявлена впервые. Минуту молчания провели в 12 часов 15 минут по московскому времени, в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 79 лет назад именно в это время прозвучало обращение народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова. В