Актер Федор Добронравов расстроил поклонников. Съемки финального сезона сериала Сваты вновь откладываются.

Актер Федор Добронравов расстроил поклонников. Съемкифинального сезона сериала "Сваты" вновь откладываются.По словам звездыситкома, работа над седьмым сезоном возобновится только в 2021 году. Федор Добронравов лично звонил продюсерам в Киев. Киношники сообщилиартисту, что не успели подготовить площадку. Всему виной пандемиякоронавирусной инфекции.Также звезда сериала "Сваты" сообщила, что решила прокинутьТеатр сатиры. В труппе Добронравов состоял 16 лет. Причина ухода проста –усталость. Впрочем, иногда знаменитость все же будет выходить на сцену в рамкахпостановки "Где мы?".Добронравов добавил, что вспышка инфекции и карантин отразились не только на его профессиональной жизни. Знаменитостипришлось переехать на дачу. Там Федор как ответственный гражданин самоизолировался.Напомним, что седьмой сезон "Сватов" станет заключительным. Он будет состоять всего из 12 серий. Эту частьпоклонники теленовеллы ждут с 2013 года. Работа над лентой постояннооткладывалась: ранее из-за обостренияотношений России и Украины, теперь из-за пандемии коронавирусной инфекции.16 Мар 2019 в 8:05 PDTКиношники уже отсняли зимние сцены. Площадкуорганизовали в Белоруссии, в деревне Дуличи неподалеку от Минска. Там же съемочнаягруппа планировала доснять летние эпизоды. К работе собиралисьприступить в мае-июне, но пандемия спутала все карты. Судя по всему, премьера сезона, которая была запланирована на 2021 год, тоже сдвигается на неопределенный срок.