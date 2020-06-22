На их ремонт выделено 250 млн рублей

В прошедшие выходные делегация из мэрии Владимира проверила ход капитального ремонта городских дорог. По итогам поездки стало ясно, что работы идут в срок, а где-то с опережением графика.Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные работы» в городе Владимире должны отремонтировать дороги по следующим адресам:- пр-т Ленина (от ул. Чайковского до ул. Верхняя Дуброва),- ул. Верхняя Дуброва (от ул. Василисина до ул. Фатьянова),- автодорога Ладога-Лунево (2,94 км от поворота на д. Уварово),- ул. Усти-на-Лабе (от ул. Луначарского до ул. Электрозаводской),- ул. Луначарского (от ул. Батурина до ул. Усти-на-Лабе),- Судогодское шоссе (от моста через р. Клязьму до ул. Центральная в мкр. Коммунар),- Ерофеевский спуск (от ул. Подбельского до Судогодского шоссе),- ул. Мира (от ул. Горького до ул. Усти-на-Лабе).На это выделено 250 млн рублей, 200 млн из которых – из федерального бюджета и 50 млн – из городского.По информации пресс-службы мэрии, гарантия на дорожные объекты, сделанные по нацпроекту составляет 5 лет. В случае, если полотна начнут портиться раньше срока, подрядчики рискуют столкнуться с проблемами.Оперативные данные об объектах дорожного ремонта (подрядчиках, объемах, стоимости и сроках производства работ) публикуются на официальном интернет-сайте мэрии в разделе «Представление объектов ремонта на карте г. Владимира» (http://www.vladimir-city.ru/economics/zhkh/build_on_map/).