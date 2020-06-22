В скором будущем будет невозможно обеспечить выплатами всех пожилых граждан, поэтому пенсионную систему в России придется снова реформировать. С таким прогнозом выступил эксперт Дмитрий Александров.

В скором будущем будет невозможно обеспечить выплатами всех пожилых граждан, поэтому пенсионную систему в России придется снова реформировать. С таким прогнозом выступил эксперт Дмитрий Александров.К 2034 году демографическая ситуация в нашей стране еще больше ухудшится, считает аналитик. В таких условиях Россия сможет обеспечить выплаты всем пенсионерам лишь при быстром развитии экономики.Если темпы роста экономики и дальше будут невысокими, то Пенсионный фонд вряд ли сможет исполнять все обязательства – властям придется снова что-то придумывать, считает Александров. По его мнению, правительство будет вынуждено снова изменять систему пенсионным накоплений в 2024-2025 годах. "Вероятно, будут потихоньку реформировать", – цитирует экономиста Ura.ru.Новые изменения могут заключиться в расширении системы добровольных страхований, полагает аналитик. Александров не исключил, что правительство может пойти на модернизацию системы пенсионных накоплений.Напомним, что с 2019 году в России идет пенсионная реформа. Она продлится до 2028 года. Женщины смогут получить государственную пенсию по достижении 60 лет, мужчины – 65.Ранее "Дни.ру" писали, что с 1 июля для некоторых категорий граждан. Дополнительные выплаты получат пожилые граждане – опекуны несовершеннолетних.А с 1 августа на 9,13% будут проиндексированы накопительные пенсии. Перерасчет произойдет автоматически, ходить в местное отделение Пенсионного фонда и писать заявления не нужно.По достижении 80 лет прибавка к страховой пенсии происходит автоматически.Обращаться в ПФР не нужно.— Пенсионный фонд РФ (@pension_fond)