Всего на территории региона выявлено уже 3954 случаев заболевания COVID-19

По состоянию на 22 июня во Владимирской области подтверждён 51 новый случай заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.11 заражённых выявлено в городе Владимире, 9 – в Гусь-Хрустальном, 7 – в Вязниковском, 7 – в Собинском, 5 – в Ковровском, 3 – в Муромском и в Меленковском, 2 – в Александровском, Судогодском и Суздальском районах.Всего на территории региона выявлено уже 3954 случаев заболевания COVID-19.773 – во Владимире;623 – в Гусь-Хрустальном;485 – в Петушинском;355 – в Муромском;325 – в Александровском;277 – в Ковровском;122 – в Собинском;164 – в Юрьев-Польском;137 – в Кольчугинском;121 – в Вязниковском;112 – в Судогодском;97 – в Киржачском;77 – в Меленковском;67 – в Суздальском;52 – в Камешковском;28 – в Радужном;26 – в Селивановском;13 – в Гороховецком.