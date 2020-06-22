Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова сообщила о продлении масочного режима в России. По ее словам, гражданам придется носить средства защиты и пользоваться ..

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова сообщила о продлении масочного режима в России. По ее словам, гражданам придется носить средства защиты и пользоваться антисептиками осенью.В эфире программы "Познер" на Первом канале Голикова рассказала, что проблем с обеспечением жителей страны масками и перчатками нет. Она отметила, что российской промышленности удалось быстро наладить производство средств защиты в условиях распространения вируса.Напомним, ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась. За последние сутки в стране зарегистрировали 7 600 новых зараженных. Всего коронавирусом заболели 592 280 граждан. Выздоровели и покинули больницы 344 416 человек, умерли 8 206 пациентов.