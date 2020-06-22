Полина Гагарина не комментирует расставание с Дмитрием Исхаковым. Однако ее супруг все-таки решил прервать молчание.

Полина Гагарина не комментирует расставание с Дмитрием Исхаковым. Однако ее супруг все-таки решил прервать молчание.Слух о расставании Полины Гагариной с Дмитрием Исхаковым ходил на протяжении последних месяцев. В мае информация подтвердилась. По какой причине супруги решили разойтись, неизвестно.Бракоразводный процесс еще не начался. Тем временем в компании певицы произошли изменения: Исхаков покинул пост генерального директора ООО "Полина Гагарина". Он был руководителем фирмы с момента ее основания.В последнее время Дмитрий делился в инстаграм-аккаунте философскими размышлениями, писал стихотворения. Иногда поклонникам казалось, что мужчина на грани депрессии.Недавно он впервые прокомментировал разрыв отношений с Полиной, сделав пост в "Инстаграм"."Мы больше не живем вместе. Сохраняем нормальные отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях. На этом все", – написал Исхаков.11 Янв 2019 в 4:05 PSTНапомним, что у Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова в 2017 году родилась дочь Мия. У певицы также есть сын от первого мужа, актера Петра Кислова – 15-летний Андрей.