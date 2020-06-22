Коронавирусом в России заразились свыше 584 тысяч человек. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.

Коронавирусом в России заразились свыше 584 тысяч человек. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".За последние сутки выявлено 7 782 случая заражения коронавирусом в России, в Москве – 968. Это один из наименьших показателей за последние пару месяцев. Всего в стране зафиксировано свыше 584 тысяч случаев, за время эпидемии умерли 8 111 пациентов, 339,7 тысячи выздоровели.Надбавки к заработной плате медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, будут продлены до сентября. Об этом президент Владимир Путин сообщил на встрече с медиками в режиме видеоконференции.Тест на не выявил антител к коронавирусу у главы Чечни Рамзана Кадырова. Это значит, что политик не болел COVID-19. Об этом Кадыров сообщил в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились почти 8,8 миллиона человек. Скончались 464 тысячи. В США выявили более 2,2 миллиона инфицированных, в Бразилии – 1,03.Коронавирус в МосквеЗаболели – 213 956Умерли – 3 434Выздоровели – 130 431Коронавирус в РоссииЗаболели – 584 680Умерли – 8 111Выздоровели – 339 711Коронавирус в миреЗаболели – 8 527 990Умерли – 454 880Выздоровели – 4 460 060Статистика коронавируса в России и мире на 22 июня 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква213 9643 597135 556Россия584 6808 111339 711США2 216 785123 819720 059Весь мир8 810 963464 8804 760 833Коронавирус сегодня | | || | | | |