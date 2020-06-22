Коронавирусом в России заразились свыше 584 тысяч человек. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.
Коронавирусом в России заразились свыше 584 тысяч человек. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
За последние сутки выявлено 7 782 случая заражения коронавирусом в России, в Москве – 968. Это один из наименьших показателей за последние пару месяцев. Всего в стране зафиксировано свыше 584 тысяч случаев, за время эпидемии умерли 8 111 пациентов, 339,7 тысячи выздоровели.
Надбавки к заработной плате медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, будут продлены до сентября. Об этом президент Владимир Путин сообщил на встрече с медиками в режиме видеоконференции.
Тест на не выявил антител к коронавирусу у главы Чечни Рамзана Кадырова. Это значит, что политик не болел COVID-19. Об этом Кадыров сообщил в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились почти 8,8 миллиона человек. Скончались 464 тысячи. В США выявили более 2,2 миллиона инфицированных, в Бразилии – 1,03.
Коронавирус в Москве
Заболели – 213 956
Умерли – 3 434
Выздоровели – 130 431
Коронавирус в России
Заболели – 584 680
Умерли – 8 111
Выздоровели – 339 711
Коронавирус в мире
Заболели – 8 527 990
Умерли – 454 880
Выздоровели – 4 460 060
Статистика коронавируса в России и мире на 22 июня 2020 года
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
213 964
3 597
135 556
Россия
584 680
8 111
339 711
США
2 216 785
123 819
720 059
Весь мир
8 810 963
464 880
4 760 833
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