Масштабный ремонт дорог во Владимире ведётся без отставания, а на ряде объектов — с опережением графика. Об этом Андрею Шохину доложили, когда тот проверял, как в городе выполняется

Масштабный ремонт дорог во Владимире ведётся без отставания, а на ряде объектов — с опережением графика. Об этом Андрею Шохину доложили, когда тот проверял, как в городе выполняется нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Согласно официальному пресс-релизу мэрии, выполнен основной объём работ на проспекте Ленина, улицах Луначарского и Усти-на-Лабе. Завершены и приняты работы по ремонту Судогодского