Китайские врачи установили, что коронавирус COVID-19 способен вызвать делирий. Это психическое расстройство сопровождается помутнением сознания, нарушением внимания, мышления и эмоций, а ..

Китайские врачи установили, что коронавирус COVID-19 способен вызвать делирий. Это психическое расстройство сопровождается помутнением сознания, нарушением внимания, мышления и эмоций, а также зрительными галлюцинациями.Специалисты отмечают, что такой эффект встречается в 20-30% случаях заболевания. Предположительно, он возникает из-за воздействия вируса на мозг. В таком состоянии больной может представлять опасность для себя и окружающих, сообщает