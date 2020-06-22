Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили новый рекорд коронавируса по количеству зараженных. За минувшие сутки инфекцию во всем мире подхватили 183020 человек. Большинство из ..

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили новый рекорд коронавируса по количеству зараженных. За минувшие сутки инфекцию во всем мире подхватили 183020 человек.Большинство из них – жители Северной и Южной Америки. Там COVID-19 заразились более 116 тысяч человек. В Южной Америки наиболее сложная ситуация в Бразилии – там суточный прирост заболевших составил 17,4 тысячи человек.