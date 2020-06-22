Число заразившихся коронавирусом в России приближается к 600 тысячам. Оперативный штаб Москвы по борьбе с эпидемией обнародовал свежие данные.

Число заразившихся коронавирусом в России приближается к 600 тысячам. Оперативный штаб Москвы по борьбе с эпидемией обнародовал свежие данные.Коронавирус в России за последние сутки обнарудили у 7 600 человек. За тот же период выздоровели 4 705 пациентов, зафиксировано 95 летальных случаев.В Москве коронавирус выявили у 1 068 человек, области – 506. На третьем месте по динамике заболеваемости Ханты-Мансийский автономный округ – 295 новых зараженных. Санкт-Петербург переместился на пятое место – в северной столице зафиксировано 217 новых случаев.Новость дополняется.