Молодой человек указал стражам порядка место, где спрятал похищенное имущество.

В ходе предварительного следствия установлено, что 8 сентября 2019 года 27-летний ковровчанин, находясь в одном из кафе города, совершил кражу ноутбука. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, фигурант взял оставленную одним из посетителей без присмотра сумку с ноутбуком. Похищенное имущество он вынес на улицу и спрятал в кустах, чтобы впоследствии забрать и продать. Через некоторое время, увидев прибывших сотрудников полиции, молодой человек понял, что потерпевший заявил о краже, и покинул заведение. Похищенный ноутбук фигурант забирать не стал, испугавшись, что может быть замеченным.Записи с камер видеонаблюдения, установленных в баре, способствовали раскрытию преступления и задержанию фигуранта. Свою вину ковровчанин признал полностью и указал стражам порядка место, где спрятал похищенное имущество. Ноутбук был изъят и возвращен владельцу.В настоящее время молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.