Актриса Лиза Кудроу рассказала о спецвыпуске ситкома, который вот-вот увидит свет. По словам звезды сериала Друзья, эпизод будет больше походить на интервью.

Актриса Лиза Кудроу рассказала о спецвыпуске ситкома,который вот-вот увидит свет. По словам звезды сериала "Друзья", эпизод будетбольше походить на интервью.Лиза Кудроу, сыгравшая в комедийной ленте Фиби, сообщила, что она иее коллеги соберутся перед камерами и в формате беседы поделятся воспоминаниямио съемках. Артистка подчеркнула: проект – это не новый эпизод сериала.Увидеть любимых персонажей фанаты картины "Друзья" несмогут. Более того, спецвыпуск будут снимать без сценария. "Мы не будем играть наших персонажей", – сказала Лиза.Кудроу добавила, что она и ее коллеги по теленовелле никогдане собирались вместе в присутствии зрителей. Артистка считает, что фанатам"Друзей" будет интересно узнать, "как это было", из первых уст, ведь после завершения сериала прошло много лет. Кроме того, актеры могутпо-разному относиться к тем или иным эпизодам.Ранее стало известно, что съемки спецвыпускавозобновятся в августе.Работа над эпизодом продлится до сентября.Радостную новость сообщила МартаКауффман – автор идеи и продюсер телепроекта. Впрочем, информация шла соговоркой: если не случится второй волны коронавируснойинфекции.21 Фев 2020 в 2:00 PSTНапомним, что студии HBO Max и Warner Bros. планировали начатьработу над дополнительным эпизодом еще в марте. К сожалению, из-запандемии проект пришлось заморозить. Создателиспецвыпуска "Друзей" переживали, что не смогут вновь собрать звездситкома. Судя по всему, все удалось.