Актриса Лиза Кудроу рассказала о спецвыпуске ситкома,
который вот-вот увидит свет. По словам звезды сериала Друзья, эпизод будет
больше походить на интервью.
Актриса Лиза Кудроу рассказала о спецвыпуске ситкома,
который вот-вот увидит свет. По словам звезды сериала "Друзья", эпизод будет
больше походить на интервью.
Лиза Кудроу, сыгравшая в комедийной ленте Фиби, сообщила, что она и
ее коллеги соберутся перед камерами и в формате беседы поделятся воспоминаниями
о съемках. Артистка подчеркнула: проект – это не новый эпизод сериала.
Увидеть любимых персонажей фанаты картины "Друзья" не
смогут. Более того, спецвыпуск будут снимать без сценария. "Мы не будем играть наших персонажей", – сказала Лиза.
Кудроу добавила, что она и ее коллеги по теленовелле никогда
не собирались вместе в присутствии зрителей. Артистка считает, что фанатам
"Друзей" будет интересно узнать, "как это было", из первых уст, ведь после завершения сериала прошло много лет. Кроме того, актеры могут
по-разному относиться к тем или иным эпизодам.
Ранее стало известно, что съемки спецвыпуска
возобновятся в августе.
Работа над эпизодом продлится до сентября.
Радостную новость сообщила Марта
Кауффман – автор идеи и продюсер телепроекта. Впрочем, информация шла с
оговоркой: если не случится второй волны коронавирусной
инфекции.
21 Фев 2020 в 2:00 PST
Напомним, что студии HBO Max и Warner Bros. планировали начать
работу над дополнительным эпизодом еще в марте. К сожалению, из-за
пандемии проект пришлось заморозить. Создатели
спецвыпуска "Друзей" переживали, что не смогут вновь собрать звезд
ситкома. Судя по всему, все удалось.