Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением о наличии демократии в современном мире. Поговорить об этом он решил во время общения с воинским коллективом 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением о наличии демократии в современном мире. Поговорить об этом он решил во время общения с воинским коллективом 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.Чем ближе оказываются выборы президента Белорусии, тем более накаленной становится обстановка в медийной среде. Пока у главных конкурентов Александра Лукашенко неожиданно возникают проблемы с законом, сам он пользуется любой возможностью для публичных выступлений.В частности, 22 июня он решил поговорить о демократии с военными. По этому вопросу у него есть вполне определенная позиция. "Вы должны понимать, что в том виде, в котором мы понимаем эту демократию, ее близко нет ни в одной стране", – обратился он к коллективу 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.В подтверждение своих слов он посоветовал им обратить внимание на то, что происходит во Франции во время разгона акций протеста желтых жилетов. Там на улицах орудовали не только полицейские, но и армия. В США в условиях массовых беспорядков по всей стране также были приняты жесткие решения, в которых можно рассмотреть ограничения свободы.Александр Лукашенко поспешил напомнить военным также об изменении военной доктрины Белоруссии.По его словам, больше в мире не будет войны фронт на фронт. Боевые столкновения будут выглядеть иначе, и военные силы страны должны иметь возможность отреагировать на это.