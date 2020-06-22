Актриса впервые за долгое время показала сына Андрея. Мария Порошина редко публикует снимки с наследником в соцсетях.

Актриса впервые за долгое время показала сына Андрея. МарияПорошина редко публикует снимки с наследником в соцсетях.Младший ребенокзнаменитости, сын Андрей, родился в январе 2019 года. Мария Порошина редкорассказывает о крохе.Впрочем, накануне звезда кино и сериалов сделала исключение.В "Инстаграм" Мария показала собственную спальню и похвасталась новой кроваткойАндрея.Как оказалось, старое место для сна малыш сломал. Знаменитостьнамекнула, что ее сынишка – крепкий мальчик, она назвала его богатырем. Звездаопубликовала пару фото. На одном из них запечатлен полуторагодовалый Андрюша.Артистка добавила, что мебель сыну выбирала очень тщательно:из натурального дерева и окрашенную краской на водной основе. Мария сообщила,что кроватка разбирается и трансформируется в столик и два кресла.21 Июн 2020 в 2:41 PDTНапомним, . От гражданскогомужа Гоши Куценко у знаменитости есть дочь Полина. В браке с актеромИльей Древновым артистка родила трех девочек – Серафиму, Аграфену и Глафиру. Об отце сына Марии ничего неизвестно.