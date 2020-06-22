Актриса впервые за долгое время показала сына Андрея. Мария
Порошина редко публикует снимки с наследником в соцсетях.
Актриса впервые за долгое время показала сына Андрея. Мария
Порошина редко публикует снимки с наследником в соцсетях.
Младший ребенок
знаменитости, сын Андрей, родился в январе 2019 года. Мария Порошина редко
рассказывает о крохе.
Впрочем, накануне звезда кино и сериалов сделала исключение.
В "Инстаграм" Мария показала собственную спальню и похвасталась новой кроваткой
Андрея.
Как оказалось, старое место для сна малыш сломал. Знаменитость
намекнула, что ее сынишка – крепкий мальчик, она назвала его богатырем. Звезда
опубликовала пару фото. На одном из них запечатлен полуторагодовалый Андрюша.
Артистка добавила, что мебель сыну выбирала очень тщательно:
из натурального дерева и окрашенную краской на водной основе. Мария сообщила,
что кроватка разбирается и трансформируется в столик и два кресла.
21 Июн 2020 в 2:41 PDT
Напомним, . От гражданского
мужа Гоши Куценко у знаменитости есть дочь Полина. В браке с актером
Ильей Древновым артистка родила трех девочек – Серафиму, Аграфену и Глафиру. Об отце сына Марии ничего неизвестно.