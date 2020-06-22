Боятся отпускать детей во двор. Детская площадка в одном из дворов посёлка РТС не видела ремонта годами. Причём, проблема не только в уже поблёкшей краске на горке с качелями. Деревянные

Боятся отпускать детей во двор. Детская площадка в одном из дворов посёлка РТС не видела ремонта годами. Причём, проблема не только в уже поблёкшей краске на горке с качелями. Деревянные конструкции уже попросту рассохлись и готовы сломаться в любой момент. Алёна Устинова, житель дома № 4: Ну, вот как вот на таком кататься? Здесь всё