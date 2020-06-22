Международная группа ученых обнаружила взаимосвязь между группой крови человека и тяжестью заболевания коронавирусом COVID-19. Так, наибольший риск осложнений у обладателей второй группы ..

Международная группа ученых обнаружила взаимосвязь между группой крови человека и тяжестью заболевания коронавирусом COVID-19. Так, наибольший риск осложнений у обладателей второй группы крови, а наименьший – у носителей первой группы.В связи с этим врачи рекомендуют уделять больше внимания больным со второй группой крови. По словам специалисты, они нуждаются в особом присмотре. Тем не менее, специалистам не удалось выяснить, почему тяжесть заболевания зависит от группы крови.