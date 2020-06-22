Мужчина, угрожая предметом, схожим с ножом, потребовал от продавца-кассира отдать ему денежные средства из кассы...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Арбат по горячим следам задержали молодого человека, подозреваемого в факте разбоя», - сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию с заявлением обратилась управляющая одного из продовольственных магазинов. Женщина сообщила, что в помещении торговой точки на Поварской улице произошло противоправное деяние. Неизвестный мужчина, угрожая предметом, схожим с ножом, потребовал от продавца-кассира отдать ему денежные средства из кассы. На момент нападения в кассе находилось свыше 10 тысяч рублей. Продавец деньги не отдала, а вступила в диалог с нападавшим, в ходе которого он убрал нож и скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам по месту жительства в Кривоарбатском переулке задержали подозреваемого - 24-летнего москвича. Со слов злоумышленника, одежду и нож он выкинул в неустановленном месте. Также он сообщил, что на данное противоправное деяние его толкнуло тяжелое материальное положение.Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60