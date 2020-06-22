От полученных травм он скончался на месте

Вечером 19 июня на железной дороге под Вязниками 16-летний парень попал под грузовой поезд. Как сообщает Зебра-ТВ, от полученных травм подросток скончался на месте.Трагедия, по предварительным данным, произошла около 21.00 на 326 км перегона «Вязники – Денисово». Погибший юноша шёл вдоль железнодорожного полотна и, судя по всему, не заметил приближающегося поезда. В местных соцсетях пользователи пишут, что парню на самом деле было 17, а не 16 лет, а в ту ночь он провожал домой девушку, жившую в соседней деревне, по ту сторону железной дороги.Приволжский транспортный СледКом проводит проверку и устанавливает все детали происшествия, после чего будет принято процессуальное решение.