В подмосковных Люберцах задержали пожилую консьержку, занимавшуюся телефонным терроризмом. Так, женщина сообщила в экстренную службу о минировании одного из домов. После проверки ..

В подмосковных Люберцах задержали пожилую консьержку, занимавшуюся телефонным терроризмом. Так, женщина сообщила в экстренную службу о минировании одного из домов.После проверки выяснилось, что никаких взрывоопасных веществ в этом доме не оказалось. На 52-летнюю консьержку завели уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.