Злоумышленник имел доступ в помещения и, воспользовавшись удобным моментом, совершил данное противоправное деяние...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Даниловскому району задержали мужчину, подозреваемого в хищении компьютерной техники.В ОМВД России по Даниловскому району с заявлением обратился представитель салона сотовой связи. По словам заявителя, неизвестный похитил из помещения компании 11 ноутбуков, после чего скрылся. Ущерб составил около 760 000 рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний приезжий – сотрудник данной организации.Как установили стражи порядка, задержанный имел доступ в помещения и, воспользовавшись удобным моментом, совершил данное противоправное деяние. Похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22