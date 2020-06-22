Те, кто не намерен больше терпеть президентство Александра Лукашенко, становятся большинством в Белоруссии. С оценкой ситуации в республике в преддверии выборов выступил политолог Павел Усов. Рейтинг главы государства рухнул, констатировал эксперт.

Те, кто не намерен больше терпеть президентство Александра Лукашенко, становятся большинством в Белоруссии. С оценкой ситуации в республике в преддверии выборов выступил политолог Павел Усов. Рейтинг главы государства рухнул, констатировал эксперт.Ситуация в Белоруссии за полтора месяца до выборов становится все интереснее. Люди массово поддерживают альтернативных кандидатов в президенты и становятся в многокилометровые очереди, чтобы поддержать их выдвижение.Раньше Лукашенко пользовался более-менее серьезной поддержкой на выборах президента. "Теперь же он оказался в ситуации, когда его рейтинг обрушился", – считает Усов.По его мнению, белорусскому лидеру остался силовой метод. Эксперт уверен: масштаб политических репрессий в республике будет расширяться – президент постарается удержать власть любой ценой.На днях компания Tazeros Global Systems опубликовала рейтинг кандидатов на выборах президента Белоруссии – 2020. Результаты исследования для Лукашенко неутешительные. Социологи заявили, что уровень поддержки главы государства находится в пределах статистической погрешности – около 3,8%.По словам основателя компании Артура Хачуяна, более 62% опрошенных считают, что президент не должен избираться на следующий срок. Проголосовать за любого кандидата, кроме , готовы 72% респондентов, свидетельствуют данные исследования.Уже совершенно ясно, что власть Лукашенко закончится 9 августа.— Ilya Varlamov (@varlamov)Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Альтернативные кандидаты столкнулись с давлением со стороны властей: блогера Сергея Тихановского обвинили в организации беспорядков, а экс-банкир Виктор Бабарико был задержан спецслужбами и до сих пор находится в заключении.