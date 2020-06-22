В Гусь-Хрустальном районе предварительно из-за неправильной эксплуатации электронагревательного прибора 11 человек остались без жилья. В МЧС поступил звонок о том, что в посёлке Золотково

В Гусь-Хрустальном районе предварительно из-за неправильной эксплуатации электронагревательного прибора 11 человек остались без жилья. В МЧС поступил звонок о том, что в посёлке Золотково горит деревянный многоквартирный дом. Когда пожарные прибыли на место, дом горел по всей площади в триста квадратных метров. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание и не дали огню перекинуться на соседние здания. 11