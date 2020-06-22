Почтили память жертв войны. 22 июня председатель ЗакСобрания Владимир Киселев вместе с главой администрации города Андреем Шохиным, другими официальными лицами возложили цветы к Вечному

Почтили память жертв войны. 22 июня председатель ЗакСобрания Владимир Киселев вместе с главой администрации города Андреем Шохиным, другими официальными лицами возложили цветы к Вечному огню на площади Победы. 22 июня — одна из самых трагичных дат в отечественной истории. Из Владимирской области в годы войны на фронт ушли 300 тысяч человек. Вернулись домой немногие. Законодательно