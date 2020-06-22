Продюсеры собираются возобновить работу над новым сезоном. Сериал Ветреный получит долгожданное продолжение.

Продюсеры собираются возобновить работу над новым сезоном.Сериал "Ветреный" получит долгожданное продолжение.Съемки третьей частикартины были заморожены в марте. Работу пришлось остановить из-запандемии коронавируса и режима самоизоляции, который был объявлен на территорииТурции.Впрочем, откладывать производство новых серий теленовеллы"Ветреный" в долгий ящик продюсеры не намерены. По сообщению пресс-службыканала ATV, съемки сериала продолжатся в августе. Звезды картины Акын Акынезюи Эбру Шахин вновь встретятся на площадке. Напомним, что сериал снимается вдревнем турецком городе Мидьят, что в провинции Мардин.Также, согласно заявлению представителей канала ATV, в новойчасти на экраны вернется Фериде Четин. Актриса играет мать главной героиниЗехру Шадоглу. Четыре месяца назад Фериде ушла в декретныйотпуск. Сейчас Четин готова вернуться впроект.Ходят слухи, что в третьем сезоне сериала"Ветреный" появится новый персонаж. Он, по словам инсайдеров, станетпричиной напряженности в отношениях между главными героями, влюбленными Рейян иМираном.Напомним, увидел свет в марте 2019 года. Сюжеткартины развивается в городе Мидьят. В центре повествования двемогущественные враждующие семьи Асланбеи и Шадоглу. Выход третьего сезонасериала "Ветреный" запланирован на 20 сентября 2020 года.